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Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı

GÜNEY KORELİ FUTBOLCU, ASKERE GİDECEĞİ İÇİN MAÇ SONRASI AĞLADI

Dünya Kupasında madalya kazanmaları halinde 21 aylık askerlik hizmetinden muaf sayılacak Güney Koreli futbolcu, Meksika maçının kaybedilmesi sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 12:20
Puan Ver : Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı(5/10)1

2018 FIFA Dünya Kupasında alınacak bir madalya ile 21 aylık askerlik sürecinden kurtulmak isteyen Heung Min Son aradığını bulamadı. Meksika Milli Takımı'na kaybeden Güney Kore'de Heung Min Son karşılaşma sonunda göz yaşlarına hakim olamadı.

ASYA OYUNLARINDA ŞAMPİYONLUK GELMEZSE ASKERE GİDECEK

25 yaşında olan Min Son, 28 yaşına kadar 21 aylık askerlik sürecini tamamlaması gerekiyor. 2002 yılında Güney Kore Milli Takımı'nın başarsı sonucunda futbolculara özel izin verlimesi sonucunda Min Son'un da bu yönde bir umudu ortaya çıkmıştı. Alınan sonuçlar sonrasında böyle bir ihtimal ortadan kalkarken Min Son'un askerlik sürecini yapmamak için önünde tek şans 2018 Asya Oyunları kalıyor. Eğer Güney Kore, Asya Oyunları'nda şampiyon olup başarı elde edemezse Heung Min Son 21 ay boyunca ülkesinde askerlik görevini yapacak.

Kaynak: FutbolArena

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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