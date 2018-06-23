GÜNEY KORE İLE MEKSİKA KARŞI KARŞIYA GELİYOR! CANLI ANLATIM
Dünya Kupasına ilk maçta Almanya galibiyeti ile sürpriz bir başlangıç yapan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşıyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
Dünya Kupasında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM:
1' Zorlu maç başladı.
İLK 11'LER
GÜNEY KORE: Jo, Y. Lee, M. W. Kim, Y. G. Kim, Jang, Ju, Ki, Lee, Moon, Son, Hwang
MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guardado, Gallardo, Vela, Hernandez, Lozano
Kaynak: haberinburada
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