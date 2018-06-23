Dünya Kupasına ilk maçta Almanya galibiyeti ile sürpriz bir başlangıç yapan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşılaşıyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Dünya Kupasında Almanya'yı yenerek büyük bir sürprize imza atan Meksika ikinci maçında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Saat 18'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM:

1' Zorlu maç başladı.

İLK 11'LER

GÜNEY KORE: Jo, Y. Lee, M. W. Kim, Y. G. Kim, Jang, Ju, Ki, Lee, Moon, Son, Hwang

MEKSİKA: Ochoa, Salcedo, Moreno, Herrera, Alvarez, Layun, Guardado, Gallardo, Vela, Hernandez, Lozano

Kaynak: haberinburada