Ünlü şarkıcı Sıla, gittiği tatilde güneşin altında fazla kalınca cildi zarar gördü. Rahatsızlığın ardından Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye gelen Sıla, "Önemli bir durum yok. Dermatolog ufak işlem yaptı" demekle yetindi.

Ünlü şarkıcı Sıla, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir hastane çıkışı görüntülendi. Sıla'nın gittiği tatilde fazla güneşte kaldığı için cildinin zarar gördüğü öğrenildi.

"DERMATOLOG BİR İŞLEM YAPTI"

Hastane çıkışı konuşan sanatçı, "Önemli bir durum yok. Dermatolog ufak bir işlem yaptı" açıklamasını yaptıktan sonra eczaneden doktorunun yazdığı ilaçları aldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlamaktan kaçınan ünlü şarkıcı, kısa bir süre eczanenin önünde aracını bekledi. Sıla'nın güneşte fazla kaldığı için cildinin zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: haberinburada