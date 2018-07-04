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Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi
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Güneşlenen kadını ikna olmayınca düğünleri burunlarından geldi

GÜNEŞLENEN KADINI İKNA OLMAYINCA DÜĞÜNLERİ BURUNLARINDAN GELDİ

Yeni evli İngiliz çift, fotoğraf çekimi için gittikleri bahçede güneşlenen kadını yattığı yerden kalkmaya ikna edemeyince, düğün fotoğraflarında bikinili kadın da yer almış oldu.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 20:40
Puan Ver : Güneşlenen Kadını İkna Olmayınca Düğünleri Burunlarından Geldi(10/10)6

İngiltere'de yeni evli bir çiftin düğün fotoğraflarında yerde uzanıp güneşlenen bir kadının olması herkesin tuhafına gitti. Olayın sırrı ise çok geçmeden aydınlandı. Genç kadın tüm ricalara rağmen güneşlendiği yerden kalkmayınca, taze çift çareyi onunla beraber fotoğraf çektirmekte buldu.

SÖZ VERDİ AMA KALKMADI

Devon şehrinde evlenen Mark ve Mandy Ling'in romantik düğün çekimleri güneşlenen kadının inadı yüzünden rezil oldu. Kadından yerinden kalkması için bir kaç defa söz alan çift, uzun süre geçmesine rağmen kadının yerinden kalkmaması üzerine fotoğraf çekimine geçmek zorunda kaldı.

POPÜLER BİR MEKAN

Genç kadının bir süre sonra uyuyormuş numarası yapmaya başladığını söyleyen davetliler, şehirdeki düğünlerin yarısının fotoğraflarının o bahçede çekildiğini ve anlayış görmek istedikleri halde böyle bir inat ile karşılaştıkları için hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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