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Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi

GÜNEŞE HASRET İNGİLİZLER TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI FIRSAT BİLİP OTOYOLDA GÜNEŞLENDİ

İngiltere'de güneşli bir günde trafikte sıkışan bazı yolcular arabalarından inerek otoyolda güneşlenmeyi tercih etti.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 12:30
Puan Ver : Güneşe Hasret İngilizler Trafik Sıkışıklığını Fırsat Bilip Otoyolda Güneşlendi(8/10)4

İngiltere'nin Manchester, Rochdale yakınlarındaki Milnrow kavşağında meydana gelen kaza trafiği kilitleyip uzun araç kuyuruğuna sebep oldu. Bazı vatandaşlar fırsatı kaçırmayıp bu anları ilginç bir biçimde değerlendirdi.

OTOYOLA UZANIP GÜNEŞLENDİLER

Yere havlu seren bir kadın güzel havayı kaçırmak istemedi ve sere serpe uzanıp uzun süre güneşlendi. Başka kimi yolcular da otoyol kenarına oturarak ülkede yüzünü nadiren gösteren güneşin tadını çıkardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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