Dengesini Kaybedip Raylara Düşünce Tramvay Yolunda Can Pazarı Yaşandı
36 İli Kapsıyor! İşte Seçime 3 Gün Kala Son Anket
Valilikten İstanbullulara Seçim Uyarısı! Cuma Ve Cumartesi'ye Dikkat
Milli Yıldız Çağlar, Arsenal'a Yeşil Işık Yaktı
Cani, Eşini Ve Bebeğini Nasıl Öldürdüğünü Anlattı
Türkiye İle Baş Edebilmek İçin Üç Ülke Güçlerini Birleştiriyor!
Test Yayını İle Seçim Sonuçlarını Günler Öncesinden İlan Ettiler
Ekonominin Patronundan Ohal Açıklaması: Artık Gerek Kalmadı
Parçalanan Cesedin Kimliği Kıyafetinin Barkodundan Belirlendi
Bir Şehrin Beklediği Stat, Eylül'de Açılıyor
Hakkını Arayan Teyzenin İsyanı Kamerada: Öpüşme Sahnesi Gibi
24 Haziran Öncesi Reyting Savaşının Galibi Belli Oldu
Gündemi Sarsacak İddia: Pkk'nın Sözde Yöneticisi Cemil Bayık Yakalandı
Türkiye'den Abd'ye Misilleme: Ek Vergi Uygulaması Başladı
Almanlardan Dünya Kupası İçin Çılgın İcat!
Yakın Arkadaşının Bodrum'daki Barda Hayatını Kaybettiğini Öğrenen Nazlı Hamarat'ın Acı Günü
Bodrum'da Barda Çatışma Çıktı, Genç Ses Sanatçısı Hayatını Kaybetti
Bahtsız Adamı Döve Döve Öldürdüler! Suçunu Öğrenince Şoke Olacaksınız
Beşiktaşlı Pepe'ye Bir Darbe De Rakip Hocadan Geldi
Kandil'de Pkk'nın Üst Düzey Yöneticileri Öldürüldü

GÜNDEMİ SARSACAK İDDİA: PKK'NIN SÖZDE YÖNETİCİSİ CEMİL BAYIK YAKALANDI


Gündemi sarsacak iddia: PKK'nın sözde yöneticisi Cemil Bayık yakalandı
Tarih : 21 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : Gündemi Sarsacak İddia: Pkk'nın Sözde Yöneticisi Cemil Bayık Yakalandı(10/10)6

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında ele geçirildiği iddia edildi.

ERDOĞAN DA DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Cemil Bayık'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT'in bir süredir bölgede yürüttüğü operasyonlar kapsamında yakalandığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginde kullandığı, 'Toplantı halindeki lider takımını hallettik' ifadesiyle de bu yönde bir gelişmeyi ima etmiş olabileceği öne sürülüyor.

PKK'NIN ELEBAŞLARINDAN CEMİL BAYIK ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

Yeni Akit'ten Osman Yiğit'in haberine göre, örgütün lider kadrosu İran'la da koordine halinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir süredir kıskaç altında tutuluyordu. Her an ele geçirilmeleri beklenen teröristlerin gerçekleştirilen hava operasyonlarının ardından, sahadaki timlerin başarılı bir operasyona imza atarak Cemil Bayık ve yanındaki bazı örgüt mensuplarını yakaladığı iddia edildi.

ABDULLAH ÖCALAN'DAN SONRA EN ÖNEMLİ DARBE

Haberde 2013 yılından itibaren örgütün 1 numarası olarak faaliyet gösteren Bayık'ın sağlık durumu ve operasyonun detaylarına ilişkin ayrıntılara ulaşılamadığı, resmi açıklamanın önümüzdeki gün veya saatlerde yapılması beklendiği ifade edildi.

BENZER İDDİAYI AYDINLIK YAZARI BALLI DA KÖŞESİNE TAŞIDI

Söz konusu iddia Aydınlık gazetesi yazarı Rafet Ballı tarafından da öne sürüldü. Ballı, bugünkü 'İmralı'ya 2 yeni 'konuk' geliyor' başlıklı yazısında istihbarat kulislerinin önemli bir "iddia" ile çalkalandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Konu ciddi.

Türkiye'nin terörle mücadelesini...

Hatta seçim sonuçlarını etkileyecek bir

durum var.

Bize gelen...

Ve de bizim ulaştığımız perde arkası bilgilere göre...

PKK'nın üst düzey iki yöneticisi Türkiye'nin elinde."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gündemi  Sarsacak  İddia  Pkk  Nın  Sözde  Yöneticisi  Cemil  Bayık  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER