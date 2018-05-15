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Gümüşhane Üniversitesinde Patlama! 1 Öğrenci Yaralandı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDE PATLAMA! 1 ÖĞRENCİ YARALANDI

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası laboratuvarda maddi hasar meydana gelirken 1 öğrenci de yaralandı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 17:50
Puan Ver : Gümüşhane Üniversitesinde Patlama! 1 Öğrenci Yaralandı(7/10)3

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarında meydana gelen patlamada 1 öğrenci yaralandı. Çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği fakülte binası olası patlama riskine karşın boşaltılarak çevrede önlem alındı.

DERS İŞLENDİĞİ SIRADA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, saat 15.00 sıralarında üniversite kampüsünde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarında meydana geldi. Fakültedeki öğrencilerin ders işlediği laboratuvarda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

1 ÖĞRENCİ YARALANDI

Olay üzerine panik ve korku yaşayan öğrenciler laboratuvardan dışarı çıktı, üniversite yetkilileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, patlamanın ardından dumanların yükseldiği alana müdahale etti. Patlamada fakültede öğrenim gören 1 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenci ambulansla kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

FAKÜLTE BİNASI BOŞALTILDI

Öte yandan patlama sonrası laboratuvarda yer alan malzemeler de etrafa saçılırken, bölgeye gelen polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Çok sayıda kimyasal maddenin yer aldığı laboratuvarda olası bir patlama riskine karşın, fakülte binası da boşaltıldı. Ekipler tarafından hiç kimsenin yaklaştırılmadığı fakültede patlamanın nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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