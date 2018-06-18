GÜMRÜKLERDE VE YURT DIŞINDA OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI BELLİ OLDU
YSK Başkanı Güven "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.
Yurt dışında ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısıyla ilgili açıklamada bulunan Sadi Güven "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar" dedi.
İşte Güven'in açıklamalarından satırbaşları;
"Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum.
TAŞINAN SEÇMEN SAYISI: 120 BİN 124
(Sandıkların taşınması) Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724.
1 MİLYON 227 BİN OY KULLANILDI
Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar."
Kaynak: haberinburada
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