CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Size söz veriyorum 24'ünün akşamı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı mazbatayı alsın yemin törenini yapsın 1 gün sonra OHAL kalkacak" dedi. Öte yandan, İnce, "Dünyada bir ilk" diyerek miting alanındaki vatandaşlara telefonları ile canlı yayın yapmaları çağrısında bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Amasya mitinginde konuştu.

"CUMHURBAŞKANI OLURSAM, 3 AY SONRA ABD'YE FETÖ'YÜ İADE ET DİYECEĞİM"

Cumhurbaşkanı olursa 3 ay içinde ABD'den Fetullah Gülen'in iadesini isteyeceğini söyleyen İnce "Bu mübarek ramazan gününde söz veriyorum seçimden 3 ay sonra Cumhurbaşkanı olduğumda Amerika'ya diyeceğim ki FETÖ'yü iade et eğer iade etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlarlar" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Yüksek yargı tarafsız bağımsız olacak. Yani ABD, AB sizde yargı düzgün değil diyemeyecek. Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay sonra yargıyı düzelteceğiz. Düzelttikten sonra Amerika'ya döneceğim yargıyı düzelttik şimdi senden FETÖ'nün iadesini istiyorum. 24 Aralık Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek ramazan gününde söz veriyorum seçimden 3 ay sonra Cumhurbaşkanı olduğumda Amerika'ya diyeceğim ki Feto'yu iade et eğer iade etmezsen 24 Aralık Noel; İncirlik'teki Amerikan askerleri Noel'i Washington'da kutlarlar. Bu kadar basit. İster iade et istersen Noel'de Amerika'da olsunlar.

"EY ERDOĞAN SEN HİÇ ŞEKER FABRİKASI YAPTIN MI?"

Nasıl olur da sen Merkez Bankası Başkanı'nı bir parti genel merkezine çağırırsın? Eğer çağırırsan dış dünya dış sermaye sana güvenmez para sana güvenmez uluslararası sermaye güvenli bir liman ister. Dolar geldi 4,5'a euro geldi 5,5'a Binali Yıldırım'a soruyorlar dolar yükseliyor ne diyorsun cevap dolsa ne olur dolmasa ne olur? Ekonomi bakanı kurlardaki artışla ilgilenmiyorum diyor. Önce bu cıvık ortamdan kurtulacağız. Yol yaptı ama yolu da kalitesiz yaptı yaptığı yol çöküyor. Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı Tekel Tüpraş yaptın mı? Hep sattın.

"ÖĞRENCİ KİMLİĞİ GÖSTEREN HERKES BÜTÜN MÜZELERE BEDAVA GİRECEK"

Meydanlarda birileri tezek diyecek ben gelecek demeye devam edeceğim. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek. Üniversite öğrencileri siz Amasya'dakiler bu memleketin harcının bu topraklarda karıldığını bilmeniz lazım.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 1000 LİRA GENÇLİK VE CUMHURİYET BURSU

19 Mayıs'ta gençlik bursu 29 Ekim'de cumhuriyet bursu 500'er liradan 1000 lira bütün üniversite öğrencilerine Türkiye Cumhuriyeti verecektir. Bu parayı CHP vermeyecektir bu parayı Muharrem İnce vermeyecektir bu parayı milletten topladığımız vergilerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti verecektir.

"CUMHURBAŞKANI OLAYIM 1 GÜN SONRA OHAL KALKACAK"

Ben doları faizi indirmek istiyorum. Batıyoruz batıyoruz. Yapmamız gereken bir iş var OHAL ilan ettiklerinde dolar 3.02 idi bugün 4.47. Bu OHAL neye yarıyor? Memura emekliye bir yararı var mı? OHAL'in bir tek Recep Tayyip Erdoğan'a yararı var. Size söz veriyorum 24'ünün akşamı Muharrem İnce Cumhurbaşkanı mazbatayı alsın yemin törenini yapsın 1 gün sonra OHAL kalkacak. Cumhurbaşkanı olduğumda tek başına bütçe yapmayacağım. Cumhurbaşkanı'na verilen tek başına bütçe yapma yetkisini kullanmayacağım, Meclis'e iade edeceğim.

"TÜRKİYE'Yİ 3B İLE BULUŞTURACAĞIZ"

Benim çılgın projem huzur huzur huzur. Bu medya dünyada ne kadar yabancı basın varsa geldi röportaj yaptı ama Türkiye'dekiler gelemiyor. Dün uyardım bugün Amasya mitingini vermeyenlerin önünde önümüzdeki hafta televizyon kanalının önünde miting yapacağım. Çıkarın telefonlarınızı biraz canlı yayın yapalım akıllı telefonlardan. Bu da dünyada bir ilk. Herkes canlı yayında Facebook'tan Twitter'dan istediğiniz yerden. Türkiye'yi 3B ile buluşturacağız. Barışacağız büyüyeceğiz bölüşeceğiz. Sloganımız 3B.

"24 HAZİRAN'DAN SONRA EVİMDE OTURURUM"

24 Haziran'dan sonra saraya falan gelmeyin sarayda oturmayacağım. 14 sene Ankara'da kirada oturdum yeni 1,5 sene oldu bir ev aldım. Ben daha evime doyamadım ben evimden çıkmak istemiyorum kendi evimde otururum. Yalnız bu kadar kalabalık da eve sığmaz."

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Kaynak: haberinburada