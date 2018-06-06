GÜL'DEN İNCE'YE: PAŞA'NIN APOLETİNİ SÖKMEK İSTEYEN KANDİL'E GELSİN!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muharrem İnce'nin "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim." sözlerine twitter üzerinden yanıt vererek "Apoletini sökmek isteyen Kandil'e gelsin." dedi.
İNCE: KORGENERAL METİN TEMEL'İN APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin geçtiğimiz günlerdeki "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletlerini sökeceğim." açıklamasına twitter üzerinden yanıt verdi.
"APOLETİNİ SÖKMEK İSTEYEN KANDİL'E GELSİN"
Bakan Gül, İnce'nin sözlerine "Temel Paşa'nın komutanlığında kahraman ordumuz Kandil'e doğru ilerliyor. Apoletini sökmek isteyen Kandil'e gelsin." diyerek sert çıktı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, İnce'nin, Zeytindalı Harekatı'nı yöneten Korgeneral İsmail Metin Temel'e ilişkin sözlerine "Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem.' diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı yaptığı kişinin Afrin operasyonumuzun komutanı Metin Temel Paşa ile hadsızliğini duydunuz değil mi?
"SEN KİMSİN, SEN NESİN YA"
Meydan meydan gezip 'Ben bu paşanın apoletlerini sökeceğim.' diyor. Sen kimsin ya sen nesin ya... Sen bu ülkenin bir hukuk devleti olduğunu hala öğrenemedin mi? Sana o apoletleri söktürmezler. Sen apolet mi sökeceksin? Gidip de kendisini ziyaret ettiğin Selahattin Demirtaş'a mı takacaksın o apoletleri?" diyerek tepki göstermişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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