GÜLBİN TOSUN'DAN CANLI YAYINDA ÇOK KONUŞULACAK GAF!
Fatih Portakal'ın yokluğunda FOX Ana Haber'i sunan Gülbin Tosun, basketbolda olmayan kırmızı kart uygulamasını varmış gibi söyledi.
Fox Ana Haber sunucu Fatih Portakal'ın tatile çıkmasıyla yerine Gülbin Tosun geldi. Tosun, canlı yayında çok konuşulacak bir gafa imza attı. Tosun, "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi" dedi.
13 BASKETÇİYE KIRMIZI KART
Tosun, bu akşam yayınlanan haber programında sunduğu spor haberinde çok konuşulacak bir gafa imza attı. Filipinler ile Avustralya arasında oynanan basketbol maçını sunan Tosun, 13 sporcunun maçtan diskalifiye edilmesini "Hakem, 13 basketbolcuya kırmızı kart gösterdi." şeklinde sundu.
Kaynak: haberinburada
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