GÜLBEN'İN ZOR ANLARI! ÇOCUKLARDAN ALDIĞI CEVAPLA DONDU KALDI
Burak Törer'le aşk yaşayan Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına giderek fotoğraf çekmek istedi. Ancak çocukların birinin "Ben seni tanımıyorum ki" cevabıyla neye uğradığına şaşırdı.
Geçtiğimiz gün Bebek'te muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, bir grup çocuğun yanına gitti. Çocukların birinin sözleri karşısında donup kalan Gülben, ne diyeceğini bilemedi.
"BEN SENİ TANIMIYORUM Kİ"
Posta'nın haberine göre; Burak Törer ile daha önceden tanıştıklarını, arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyleyen Gülben Ergen, bir grup çocuğu fark edince yanlarına giderek "Hadi fotoğraf çektirelim" dedi. Küçüklerden biri Ergen'e "Abla fotoğraf çekiliyoruz ama ben seni tanımıyorum ki" deyince dondu kaldı.
DURUMU TOPARLAMAYA ÇALIŞTI
Küçük çocuğun cevabı karşısında ne yapacağını bilemeyen Ergen, hemen gülmeye başlayarak çocuğun saçlarını okşadı.
DİZİ DEFTERİNİ KAPATTI
Şu aralar yeni single'ı için çalıştığını söyleyen Gülben Ergen, "Serkan Kaya, Yıldız Tilbe'den parçalar var. Sezen Aksu'nun şarkıları da zulada" diye konuştu. Ergen, dizi defterini artık kapattığını belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
- Otobanda Tehlikeli Oyun! Aniden Tır'ın Önüne Atladı
- İsrail'den Bir Skandal Karar Daha! Batı Şeria'da 2 Bin 500 Yasa Dışı Yerleşim İnşa Edecek
- Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
- 3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar