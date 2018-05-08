GÜLBEN ERGEN'DEN BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜGE ANLI TEPKİSİ: AYIP!
Şarkıcı Gülben Ergen, Beşiktaşlı taraftarın küfürlü tezahüratlarda bulunduğu Müge Anlı'ya destek verdi: Taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına büyük ayıp ediyor.
Beşiktaş taraftarının, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından canlı yayında Tolga Zengin'e tepki gösteren sunucu Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratları üzerine şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
"KABALIĞIN ALASI"
Gülben Ergen, twitter'dan "Koca bir taraftar topluluğu bir anneye, bir kadına ne büyük ayıp ediyor! Şiddetin, kabalığın alası..." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından Gülben Ergen'e de sosyal medyada tepki gösterildi.
Şarkıcı Gülben Ergen'e cevap veren bazı taraftarlar "Tolga Zengin'in ölmüş annesi kadın değil miydi? Tolga'nın annesine küfür edilirken neredeydiniz? Boşuna duyar kasmayın." şeklinde ifadeler kullandı.
MÜGE ANLI NE DEMİŞTİ?
"Yöneticilere çok büyük görev düşüyor. Yöneticiler açıklamalarına dikkat edecekler. Futbolcular dönüp de taraftarlara saldırmayacaklar. Sen futbolcusun, o taraftar orada olduğu için sen para kazanıyorsun. Taraftar her şeyi söyleyebilir ama sen futbolcu olarak dönüp taraftara saldıramazsın. Bunları yapanlar olduğu zaman bunların meslekten men edilmesi lazım ki biz huzur içimizde çoluğumuzla çocuğumuzla gidip güzel güzel seyirler yapabilelim."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar