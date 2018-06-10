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G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez
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G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez

G.SARAY'DAN 250 BİN EURO ALAN ENDOĞAN ADİLİ: BANA BAŞKA TAKIMLAR 2 BİN EURO BİLE VERMEZ

Galatasaray'dan yıllık 250 bin euro kazanan Endoğan Adili, "Sözleşmeni feshedelim." teklifine "Bana yıllık 2 bin euro bile vermezler. 1 sene daha buradayım." yanıtını verdi.

Tarih : 10 Haziran 2018, 09:30
Puan Ver : G.Saray'dan 250 Bin Euro Alan Endoğan Adili: Bana Başka Takımlar 2 Bin Euro Bile Vermez(5/10)1

Galatasaray'ın 4 yıl önce Basel'den 400 bin euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Endoğan Adili yine gündem oldu. Sarı-kırmızılı takımda şimdiye kadar 1 dakika bile oynamadan yıllık 250 bin euro alan 23 yaşındaki futbolcu bir kez daha takımdan ayrılmayı kabul etmedi.

BANA YILLIK 2 BİN EURO VERMEZLER

Sarı-kırmızılı yönetimin yaptığı, "Bonservisini verelim, sözleşmeni fesh edelim" teklifini kabul etmeyen Endoğan Adili'nin "Uzun süredir futbol oynamıyorum. Bana yıllık 2 bin euro vermezler. 1 sene daha burada kalırım" dediği bildirildi.

Bu gelişme üzerine Endoğan Adili'nin kalmasına karar verildi. 23 yaşındaki futbolcu U21 Takımı ile antrenmana çıkarak bu yıl 1.4 milyon lira alacak.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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