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Göztepe'yi Nani heyecanı sardı

GÖZTEPE'Yİ NANİ HEYECANI SARDI

Göztepe'nin gündemine giren eski Fenerbahçeli Nani, "Süper Ligde yeniden forma giymek isterim" sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı.

Tarih : 23 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Göztepe'yi Nani Heyecanı Sardı(7/10)3

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon Avrupa biletini son haftalarda kaçıran Göztepe, bu kez üst sıraları zorlamak istiyor.

Göz Göz transferde de büyük oynuyor. Gündemdeki 1 numaralı isim; Luis Nani. Menajerler tarafından önerilen ve şartları araştırılan Portekizli yıldız kanat oyuncusu, son yaptığı açıklamalarla Göztepe'ye yeşil ışık yaktı.

"SÜPER LİGDE YENİDEN OYNAMAK İSTERİM"

Henüz kimseyle görüşmediğini belirten 31 yaşındaki Nani, "Türk insanı ve Türkiye'yi çok seviyorum. Resmi teklif gelmesi durumunda değerlendiririm. Süper Lig'de yeniden forma giymek isterim. Şu an görüştüğüm ve anlaştığım bir kulüp yok. Dolayısıyla Göztepe'yle de bir temasım olmadı" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'DE 1 SEZON OYNADI

Bonservisi Valencia'da olan ancak geçen yıl Lazio'da kiralık oynayan Nani, İspanyol kulübü tarafından yine kadroda düşünülmüyor. Ayrılmaya hazırlanan Portekizli kanat oyuncusu için İzmir ekibinin önümüzdeki günlerde teklif yapması bekleniyor.

2015'te Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Nani, 1 sezon forma giydiği Fener'de toplam 47 resmi maça çıkarken, 12 gol 12 asistle oynamıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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