Suruç'ta Eşi Ve 2 Oğlunu Kaybeden Acılı Anne, Yine De Sandığa Gitti!
Son Dakika! Ağrı'da Sahte Pusula İle Oy Kullanmaya Çalışan 3 Kişi Yakalandı
Polis Havaya Ateş Açarak Durdurduğu Araçta 4 Çuval Oy Pusulası Buldu
Ak Parti'den Aday Olan Kenan Sofuoğlu, Oyunu Kullandı
Son Dakika! Suruç Olaylarıyla İlgili Vali'den İlk Açıklama: Ölü Olduğu İddiaları Asılsızdır
Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor
Ünlü Manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'la Aynı Okulda Oy Kullandı
Seçimlere Müdahale Girişimi! 10 Yabancıya Yasal İşlem Başlatıldı
Sandık Görevlisi Mükerrer Oy Kullanmaya Çalışırken Suçüstü Yakalandı
Gelinliğiyle Oy Kullanmaya Giden Genç Kız, İlgi Odağı Oldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da Oyunu Kullandı
Deniz Baykal, Seyyar Sandık İle Tedavi Merkezinde Oyunu Kullandı
Köklü Kulüp, Yarına Kadar Para Ödemezse Ligden Düşecek
Beşiktaşlı Taraftar, Tff'ye Kızıp Hıncını Oy Pusulasından Aldı
Aziz Yıldırım, Oy Kullandığı Gibi Türkiye'den Ayrılacak
Suruç'ta Fazladan Oy Kullanıldığı İddialarına Bahçeli'den Yanıt!
Seçim Şaibesiyle İlgili Ysk'dan İlk Adım Geldi!
Dünya Kupası Biter Bitmez Vida Gidiyor
Seçimin İlk Sandığı Kapandı, Sadece 2 Kişi Oy Kullandı!
Güney Koreli Futbolcu, Askere Gideceği İçin Maç Sonrası Ağladı

Göztepe'nin yollarını ayırdığı Sabri, Galatasaray'a dönüyor

GÖZTEPE'NİN YOLLARINI AYIRDIĞI SABRİ, GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Göztepe'yle yollarını ayıran 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.

Tarih : 24 Haziran 2018, 14:40
Puan Ver : Göztepe'nin Yollarını Ayırdığı Sabri, Galatasaray'a Dönüyor(10/10)6

Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.

Habertürk'ün haberine göre; İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu. Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray'dan da haber bekledi.

EN AZ 4 ALTYAPI OYUNCUSUNUN KADROYA YAZILMASI GEREKİYR

UEFA'nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom'un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.

Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan'ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.

"BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ

Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray'da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim'e soruldu. Daha önceki açıklamasında "Ben olsam göndermezdim" diyen İmparator'un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.

Taraftarların 'Reyiz' lakabı taktığı Sabri'nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim'in, "Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü. Buraya dönüp futbolu G.Saray'da bırakmak her iki tarafa da yakışır" şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.

YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK

Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu'na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.

GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI

Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu'nun performansı da dikkat çekti.

Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da ilgisini çekmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göztepe  Nin  Yollarını  Ayırdığı  Sabri  Galatasaray  A  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER