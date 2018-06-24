GÖZTEPE'NİN YOLLARINI AYIRDIĞI SABRİ, GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Geçtiğimiz sezon formasını giydiği Göztepe'yle yollarını ayıran 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaray'a dönüyor.
Galatasaray'ın altyapısından yetiştikten sonra geçtiğimiz sezonun başında sözleşmesi uzatılmayarak Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu, yeniden Florya'ya dönmeye hazırlanıyor.
Habertürk'ün haberine göre; İzmir temsilcisiyle geçirdiği 1 yılın ardından kontratı feshedilen 34 yaşındaki sağ bek, bir süredir kendisine takım arıyordu. Antalya başta olmak üzere bazı Anadolu kulüplerinin ilgilendiği deneyimli oyuncu, bu teklifleri yedekte tutarken Galatasaray'dan da haber bekledi.
EN AZ 4 ALTYAPI OYUNCUSUNUN KADROYA YAZILMASI GEREKİYR
UEFA'nın getirdiği kadro kısıtlaması nedeniyle 25 yerine 21 oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kadrosuna kaydettirecek olan Cimbom'un, bu listeye en az 4 altyapı oyuncusu yazması gerekiyor.
Mevcut kadrosunda sözleşmesi sona eren Eray İşcan'ın dışında altyapıdan oyuncusu bulunmayan Sarı-Kırmızılılar, çareyi eski emektarına yeniden teklif götürmekte buldu.
"BEN OLSAM GÖNDERMEZDİM" DEMİŞTİ
Futbol kariyerini yetiştiği Galatasaray'da noktalamak isteyen Sabri, teknik direktör Fatih Terim'e soruldu. Daha önceki açıklamasında "Ben olsam göndermezdim" diyen İmparator'un, bu transfere onay verdiği öğrenildi.
Taraftarların 'Reyiz' lakabı taktığı Sabri'nin yeniden takıma dönebileceğini yönetime ileten Terim'in, "Emektar oyuncular kulüpler için her zaman önemlidir. Sabri de burada çok önemli başarılar gördü. Buraya dönüp futbolu G.Saray'da bırakmak her iki tarafa da yakışır" şeklinde yönetime görüş bildirdiği kaydedildi.
YILLIK ÜCRETİ DÜŞÜK OLACAK
Maddi sıkıntılar içerisinde transfer yaparken ince eleyip sık dokuyan Cengiz yönetimi, Sabri Sarıoğlu'na makul bir maaş ödemek istiyor. Kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak isteyen deneyimli oyuncu da parayı dert etmiyor.
GÖZTEPE'DE MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI
Geçtiğimiz sezona iyi bir başlangıç yapan Göztepe'de Sabri Sarıoğlu'nun performansı da dikkat çekti.
Ligin ilk bölümünde üst sıralarda bulunan İzmir temsilcisinde takımın ağabeyliğini üstlenen deneyimli oyuncu, A Milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu'nun da ilgisini çekmişti.
Kaynak: haberinburada
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