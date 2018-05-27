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Göztepe'den Liverpool'a mesaj! Kısa sürede gündem oldu

GÖZTEPE'DEN LİVERPOOL'A MESAJ! KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Süper Lig ekibi Göztepe, Şampiyonlar Ligini kaybeden Liverpool'a sosyal medya hesabından mesaj yolladı: Bizde Beto var, sizde yok!

Tarih : 27 Mayıs 2018, 01:20
Puan Ver : Göztepe'den Liverpool'a Mesaj! Kısa Sürede Gündem Oldu(10/10)6

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Liverpool'a Karius üzerinden bir mesaj gönderdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından Liverpool'u da etiketleyerek "Bizde Beto var, sizde yok" anlamına gelen "We have Beto, you don't" ifadelerinin bulunduğu bir mesaj gönderdi. Göztepe'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

PERFORMANSIYLA SÜPER LİGE DAMGA VURMUŞTU

Göztepe'nin Portekizli file bekçisi Beto, bu sezon katıldığı kulüpte gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti. Tecrübeli eldiven özellikle penaltı vuruşlarındaki başarısıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Beto, özellikle Trabzonspor'la oynanan mücadeledeki kurtarışlarıyla ülkenin gündemine oturmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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