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Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna'dan zehir zemberek sözler

GÖZTEPE'DEN AYRILAN TAMER TUNA'DAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Spor Toto Süper Ligde sezonu 6'ncı sırada bitiren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması camiada şok etkisi yaratırken genç teknik adam, "Gidişim etik olmadı" dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna'dan Zehir Zemberek Sözler(9/10)5

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 6. sırada bitiren Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması camiada şok etkisi yaratırken, genç teknik adam önemli mesajlar verdi.

"GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Doğan Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Tuna, "Göztepe'den ayrıldığım haberleri doğrudur. 3 ay önce yönetimden gelen teklifi, takımı düşündüğüm ve prensipte düşünce farklılıkları olduğu için sezon sonuna bırakmaya karar vermiştik. Kendisiyle bugün yapacağımız görüşme sonunda durumumla ilgili karar verilecekti. Ancak Sayın Başkan Mehmet Sepil'le bu görüşme yapılmamıştır. Bu anlamda etik olmadığını düşünüyorum. Şahsım ve kariyerim adına öncellikle bu başarıda emeği geçen takım arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına teşekkür ediyor, onlara hakkımı helal ediyorum.

"GELİŞME OLDUKÇA PAYLAŞACAĞIM"

Onların kariyerimin çok önemli adımında çok değerli katkıları oldu. Kendi adıma haklı başarıdan dolayı mutluyum ve gururluyum. Vicdanım çok rahat. Beklenti ve hedeflerimizin üstünde bir başarı elde ederek yoluma devam ediyorum. Şu ana kadar hiçbir kulüp ve kulüp başkanı ile Göztepe ile yolları ayırmadan bir görüşme yapmadım. Bundan sonra gelecekle ilgili kararımı gelişme oldukça paylaşacağım. Hoşçakal Göztepe" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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