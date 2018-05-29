GÖZTEPE'DEN AYRILAN TAMER TUNA, SİVASSPOR'LA EL SIKIŞTI
Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile yollarını ayıran Tamer Tuna, Sivasspor'la anlaşmaya vardı.
Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda Göztepe ile başarılı bir sezon geçiren ancak sezon sonunda görevine son verilen Tamer Tuna'nın yeni takımı belli oldu.
beIN Sports, Tamer Tuna'nın Demir Grup Sivasspor ile anlaştığını duyurdu.
İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU
Genç teknik adamın ismi, son günlerde teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor ile anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
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