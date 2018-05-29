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Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor'la El Sıkıştı
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Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor'la El Sıkıştı

GÖZTEPE'DEN AYRILAN TAMER TUNA, SİVASSPOR'LA EL SIKIŞTI

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile yollarını ayıran Tamer Tuna, Sivasspor'la anlaşmaya vardı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Göztepe'den Ayrılan Tamer Tuna, Sivasspor'la El Sıkıştı(5/10)1

Süper Lig'e çıktığı ilk sezonda Göztepe ile başarılı bir sezon geçiren ancak sezon sonunda görevine son verilen Tamer Tuna'nın yeni takımı belli oldu.

beIN Sports, Tamer Tuna'nın Demir Grup Sivasspor ile anlaştığını duyurdu.

İSMİ TRABZONSPOR'LA ANILIYORDU

Genç teknik adamın ismi, son günlerde teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor ile anılıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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