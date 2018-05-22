GÖZTEPE'DE TANER TUNA DÖNEMİ SONA ERDİ
Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrıldığını resmi sitesinden yaptığı açıklamayla duyurdu.
"TANER TUNA'YA TEŞEKKÜR EDERİZ"
Göztepe'den yapılan açıklamada "Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
Tamer Tuna önderliğinde Göztepe Spor Toto Süper Lig'i 49 puanla 7. sırada tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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