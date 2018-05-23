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Göztepe'de Bayram Bektaş dönemi resmen başladı

GÖZTEPE'DE BAYRAM BEKTAŞ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ı takımın başına getirdi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 21:00
Puan Ver : Göztepe'de Bayram Bektaş Dönemi Resmen Başladı(7/10)3

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.

"1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1974 doğumlu genç teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Bayram Bektaş daha önce ise Elazığspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlendi. Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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