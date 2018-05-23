GÖZTEPE'DE BAYRAM BEKTAŞ DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş'ı takımın başına getirdi.
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.
"1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Göztepe'den yapılan açıklamada, "1974 doğumlu genç teknik direktör Bayram Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Son olarak Ümraniyespor'da görev yapan Bayram Bektaş daha önce ise Elazığspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor takımlarında teknik direktörlük görevini üstlendi. Teknik Direktörümüz Bayram Bektaş'a yeni görevinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Merkez Bankası'nın Faiz Artırımına Hükümet'ten İlk Yorum!
- Tatlıses'in Ak Parti'den Aday Gösterilmemesinin Nedeni Belli Oldu!
- 6 Gündür Aranıyordu! Çağdaş'ın Cesedi Komşusunun Foseptiğinde Bulundu
- Kalkış Sırasında Uçağa Yıldırım Düştü! Dehşet Anları Kamerada
- Laiklik Elden Gidiyor Söylemi İle Tanınan Süleyman Amca Miting Yaptı
EKONOMİ HABERLERİ
- Erdoğan'dan Döviz Kurundaki Dalgalanmaya İlk Yorum: Gerçeklerle Uyumlu Değil!
- Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı
- Çanakkale'yi İzmir Ve Balıkesir'e Bağlayan 40 Dakikalık Yol, 5 Dakikaya İnecek
- İstanbul'da Gıda Skandalı! Bilerce İşletmeye Ceza Yağdı
- Talebe Yetişemiyor! Çiçeğini 120 Tl'den, Yağını 28 Bin Tl'den Satıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'da Başbakan Adayı Guiseppe Conte Özgeçmişini Şişirmekle Suçlanıyor
- 8 Aydır İşe Gitmeyen Devlet Memurunun Bahanesi Ağızları Açık Bıraktı
- Emekli Polis, Restoranda Yemek Yiyen Ailesini Arabayla Ezdi
- Silahı Gören Kadınlar Çantalarını Hırsıza Kendi Elleriyle Teslim Etti
- Putin'in Merkel'e Verdiği Çiçek Almanya'yı Karıştırdı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar