GÖZTEPE İLK TRANSFERİNİ YAPTI
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alanyaspor'dan Lamine Gassama ile prensipte anlaştı.
Sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, son olarak Alanyaspor'da forma giyen Lamine Gassama ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-kırmızılı ekibin 2018 FIFA Dünya Kupası'ndan sonra yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Gassama ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.
LİGDE VE KUPADA 62 MAÇA ÇIKTI
2016-2017 sezonu başında Alanyaspor'a transfer olan 29 yaşındaki Senegalli savunma oyuncusu, Antalya temsilcisiyle ligde ve kupada 62 maça çıktı. Halen ülkesiyle Dünya Kupası'nda mücadelesini sürdüren Gassama, Alanyaspor'dan önce Fransa'da Olympique Lyon ve Lorient'de forma giymişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı
- İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu
- Bu Görüntü Bugün İstanbul'da Çekildi! Alt Geçitte Mahsur Kaldılar
- Bir Vahşet Haberi Daha! Kediyi Önce Sevdi, Sonra Denize Attı
- Son Dakika! Muharrem İnce Mitingine Katılımı Açıkladı: 5 Milyon Kişi Burada
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
- Ünlü Üniversitenin Yıl Sonu Partisinde Grup İlişki Skandalı!
- Abd'nin Kolorado Eyaletinde Genç Kadın Çocuklarının Önünde Sevgilisi Tarafından Yakılarak Öldürüldü!
- Dünya Bu İddiayı Konuşuyor! Afrika'da İlaç Karşılığında Genç Kızlarla Cinsel İlişkiye Girdiler
- Polis Memuru, Genç Kadını Uyuma Numarası Yaparak Taciz Etti!
Bu Haberle İlgili Yorumlar