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Göztepe - Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Spor Toto Süper Ligde 34. haftanın hakemleri belli oldu. Göztepe - Galatasaray mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 16:20
Puan Ver : Göztepe - Galatasaray Maçını Cüneyt Çakır Yönetecek(9/10)5

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 34. haftasında oyanancak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Göztepe - Galatasaray karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek. Ayrıca Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir - Kasımpaşa maçını Fırat Aydınus, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçında ise Bülent Yıldırım düdük çalacak.

34'üncü hafta müsabakaları ve görev alacak hakemler şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göztepe  -  Galatasaray  Maçını  Cüneyt  Çakır  Yönetecek    haber

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