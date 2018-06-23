GÖZTEPE, FENERBAHÇELİ İSMAİL'İ GÖZÜNE KESTİRDİ
Göztepe, Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Köybaşı için görüşmelere başladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor.
Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti.
Akşam'ın haberine göre; F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor.
Kaynak: haberinburada
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