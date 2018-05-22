GÖZTEPE, BAYRAM BEKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI
Göztepe, Tamer Tuna ile yollarını ayırmasının ardından görüştüğü Bayram Bektaş anlaşmaya vardı.
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile anlaştı.
İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMİŞTİ
Bu sezon Spor Toto 1. Ligde playoff oynayan ve Süper Lige yükselen BB Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor'da gösterdiği performansla alkış alan Bektaş, Göztepe ile yaptığı ilk görüşmede olumlu dönüş yaptı.
Daha önce Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep'te de teknik direktörlük yapan Bektaş, resmi imzaların aTılması durumunda Tamer Tuna'nın ardından Göztepe'de görev alan Beşiktaşlı ikinci isim olacak.
Kaynak: haberinburada
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