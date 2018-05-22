Gözler 12 Haziran'a Çevrilmişti, Kritik Görüşme Yine Tehlikeye Girdi
Erdoğan İle Görüşen Destici'den İlk Açıklama: Cumhurbaşkanımız Bize Bir Fırsat Vermiştir, Değerlendireceğiz
Akşener, Halaçoğlu Tartışmasına Noktayı Koydu: 'affedin' Dedi!
Suudi Arabistan'da Darbe Çağrısı: Kralı Devirin!
Orman Yangını Çıkaran 15 Yaşındaki Gence Milyon Dolarlık Ceza!
Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı
Ankara Demirspor 2. Lige Yükseldi
Kılıçdaroğlu'ndan Vekil Listesi Açıklaması: Kimseyi Dışlamadan, Ötekileştirmeden Hazırladık
Suat Kaya, Çok Konuşulan Saç Stiliyle İlgili Sessizliğini Bozdu
Hdp, 'beyaz Türk' İline Afrikalı İşçiyi Aday Gösterdi
Göztepe'de Taner Tuna Dönemi Sona Erdi
Çağla Büyükakçay, Fransa Açık'a Veda Etti
Fransız Futbolcu Pogba, Kabe'den Milyonlara Seslendi
Meb, Sınavla Öğrenci Alacak Liseler İçin Giriş Belgelerini Yayınladı
Böyle Fair Play Görülmedi! Rakipleri Oynasın Diye İmza Topladı
Abd, Menbiç'i Savunacağına Dair Teröristlere Söz Verdi
12 Suçtan Aranan Pkk'lı Suç Makinesi Film Gibi Operasyonla Yakalandı
Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a Mesaj Var
Aday Listesini Beğenmeyen 14 Kişi İyi Parti'den İstifa Etti
Uber Şoförünü Tehdit Eden Taksiciler Yakalandı!

Göztepe, Bayram Bektaş ile Anlaşmaya Vardı

GÖZTEPE, BAYRAM BEKTAŞ İLE ANLAŞMAYA VARDI

Göztepe, Tamer Tuna ile yollarını ayırmasının ardından görüştüğü Bayram Bektaş anlaşmaya vardı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : Göztepe, Bayram Bektaş İle Anlaşmaya Vardı(8/10)4

Tamer Tuna ile yollarını ayıran Göztepe, Ümraniyespor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ile anlaştı.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇMİŞTİ

Bu sezon Spor Toto 1. Ligde playoff oynayan ve Süper Lige yükselen BB Erzurumspor'a elenen Ümraniyespor'da gösterdiği performansla alkış alan Bektaş, Göztepe ile yaptığı ilk görüşmede olumlu dönüş yaptı.

Daha önce Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Gazişehir Gaziantep'te de teknik direktörlük yapan Bektaş, resmi imzaların aTılması durumunda Tamer Tuna'nın ardından Göztepe'de görev alan Beşiktaşlı ikinci isim olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Göztepe  Bayram  Bektaş  İle  Anlaşmaya  Vardı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER