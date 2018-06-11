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Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü Renklerine Bağladı
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Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü Renklerine Bağladı

GÖZTEPE, ALPASLAN ÖZTÜRK'Ü RENKLERİNE BAĞLADI

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 22:40
Puan Ver : Göztepe, Alpaslan Öztürk'ü Renklerine Bağladı(9/10)5

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Spor Toto 1. Lig takımlarından Elazığspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Alpaslan Öztürk ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

KASIMPAŞA VE ESKİŞEHİR'DE DE FORMA GİYMİŞTİ

Belçika doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Türkiye kariyerinde Kasımpaşa, Eskişehirspor ve Elazığspor'da forma giydi.

Süper Lig'de 48, Spor Toto 1. Lig'de 32 müsabakaya çıkan Alpaslan Öztürk A2 Milli Takımı'nın yanı sıra Ümit Milli Takım ile 20 ve 18 yaş altı milli takımlarında görev aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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