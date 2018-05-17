GÖZLERİNE İNANAMADILAR! BAHÇELERİNDE GÖMÜLÜ KASADAN HAZİNE ÇIKTI
ABD'li çift, ağaçlarına dadanan geyikler sayesinde bahçelerinde gömülü bir kasa buldu. Gizemli kasayı açan karı-koca, içinden çıkan binlerce dolar para ve mücevheratı görünce gözlerine inanamadı.
ABD'nin New York eyaletinde bulunan Staten Island'da yaşayan çift, bahçelerinde gömülü gizemli bir kasa buldu. Kasanın içinden adeta ufak bir servet çıktı.
"ÇOCUKLUK HAYALİMDİ"
Maria Colonna-Emanuel ve kocası Matthew, kasada saklı gömülü bir hazine bulmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.
AĞAÇ DİKERKEN KASA BULDULAR
Çift, ağaçlarını yiyen geyiklerle ilgili sorun yaşadığı için bahçelerinin etrafına yeni ağaçlar ekmeye girişti. Bu süreçte başta kablo kutusu olduğunu düşündükleri heyecan verici bir keşfe imza attılar.
52 BİN DOLAR VE MÜCEVHERLER ÇIKTI
Geyik tüm bitkileri yediği zaman kutunun belirgin hale geldiğini söyleyen Matthew, kutunun içinden 52 bin dolar nakit para ve pek çok mücevher çıkması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Elmaslar, yakutlar, düzinelerce yüzük ve para ile dolu kasanın içinde bir de üzerinde adres yazan bir kağıt parçası vardı.
PARALAR KOMŞUNUN ÇIKTI
Adresin yakınlarındaki bir evi işaret etmesi üzerine çift komşularının kapısını çalarak durumu açıkladı. Komşuları yıllar önce soyulduklarını söyleyince çift olayı doğrulatmak için polise gitti ve gerçekten de içinde 52 bin dolar ve mücevherler olan kasalarının 2011 yılınca çalındığını öğrendi.
ÖDÜL BİLE İSTEMEDİLER
Bunun üzerine kasayı sahiplerine teslim eden karı-koca bunun karşılığında bir ödül almayı da kabul etmedi ve gerçek ödülün kader olduğunu söyledi. Komşuları ise çifte müteşekkir olduklarını belirtti.
Kaynak: haberinburada
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