Kahraman Şoför, Kaza Yapan Anne Ve Bebeğini Halk Otobüsüyle Hastaneye Yetiştirdi
Fetö Soruşturmasında, 28 İlde 57 Rütbeli Asker Hakkında Gözaltı Kararı Verildi
İşte Tosun Ve Eşinin Yeni Görüntüleri! Lüks Mekanı Kapattırmış
Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücüler, Araçlarını Kurtarmak İçin Soyunup Suya Girdi
Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te
Leicester City'den Beşiktaşlı Vida İçin Dev Teklif!
Meteorolojiden Kritik Uyarı: İstanbul'da Sağanak Yağış Bugün De Devam Edecek
Beşiktaş, Çin'e Transfer Olan Dusko Tosic'in Parasını Bekliyor
Acun, Baycın'ın Ölüm Haberinden Sonra Çeyrek Final Yayınını İptal Etti
İlk İş Olacak! Yaş'a Başkanlık Ayarı
Meteoroloji'den İstanbul'a İkinci Uyarı: Yağış Artarak Sürecek
Dünya Kupası Laneti Almanya'yı Da Vurdu!
Erdoğan İle Bahçeli, Ohal Ve Bedelli Konusunda Anlaşma Sağladı
Ekip Arkadaşını Kaybeden Acun Ilıcalı'nın Son Hali Herkesi Şoke Etti!
'anketlerde Erdoğan'ın Kazanacağını İlan Etsem Beni Çarmıha Gererlerdi'
İstanbul'da Yağmur Ne Zamana Kadar Sürecek?
İstanbul'da Etkili Olan Kuvvetli Yağış Caddeleri Göle Çevirdi, Araçlar Yollarda Kaldı
Abd Dışişleri Bakanı, Türkiye'deki Seçimleri Değerlendirdi: Kabul Etmemiz Lazım
Survivor'ı Sarsan Cinayet İçin Elenen Yarışmacılardan Duygulu Mesajlar
Quaresma İçin Olay Sözler: Eşeğe Eşek Denir

Görüntüler Pentagon'dan! ABD ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te

GÖRÜNTÜLER PENTAGON'DAN! ABD VE TÜRK ASKERİ YAN YANA MÜNBİÇ'TE

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin Münbiç kentinde ayrı askeri birimler halinde devriye görevlerini başlatmalarının ardından Pentagon ilk kez bölgede devriyedeki askerlerin fotoğraflarını geçti.

Tarih : 28 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : Görüntüler Pentagon'dan! Abd Ve Türk Askeri Yan Yana Münbiç'te(9/10)5

Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin Menbiç kentinde ayrı askeri birimler halinde devriye görevlerini başlatmalarının ardından Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ilk kez bölgede devriyedeki Amerikalı askerlerin fotoğraflarını geçti. Fotoğraflarda ABD askerlerinin Türk birlikleri izlediği de görülüyor.

ABD VE TÜRK GÜÇLERİ PARALEL DEVRİYE GÖREVLERİ İCRA EDİYOR

Devriye fotoğrafları savunma konularında haber yapan Amerikan "Defense Post" sitesinde yer aldı. Bu fotoğraflarda Amerikan askerlerinin uzaktan Türk zırhlı araçlarını izledikleri de görülüyor. ABD ve Türk güçleri ortak devriye görevi yürütmüyor. İki ülkenin birlikleri ABD öncülüğündeki koalisyonun tanımladığı bir sınır hattının ikiye ayırdığı bölgede koordinasyon halinde paralel devriye görevleri icra ediyor."

MCGURK KONUŞTU

Terör örgütü PYD'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki Menbiç'te bu gelişmeler olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de önemli mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU İŞ BİRLİĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"

McGurk, şu ifadeleri kullandı: "NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç (Menbiç) civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu işbirliği için minnettarız." Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtilmişti.

İLK DEVRİYE 18 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da Cerablus ile Menbiç sınır hattındaki Sacur Çayı civarında yapılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görüntüler  Pentagon  Dan  Abd  Ve  Türk  Askeri  Yan  Yana  Münbiç  Te  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER