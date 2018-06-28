Türkiye ile ABD'nin Suriye'nin Menbiç kentinde ayrı askeri birimler halinde devriye görevlerini başlatmalarının ardından Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) ilk kez bölgede devriyedeki Amerikalı askerlerin fotoğraflarını geçti. Fotoğraflarda ABD askerlerinin Türk birlikleri izlediği de görülüyor.

ABD VE TÜRK GÜÇLERİ PARALEL DEVRİYE GÖREVLERİ İCRA EDİYOR

Devriye fotoğrafları savunma konularında haber yapan Amerikan "Defense Post" sitesinde yer aldı. Bu fotoğraflarda Amerikan askerlerinin uzaktan Türk zırhlı araçlarını izledikleri de görülüyor. ABD ve Türk güçleri ortak devriye görevi yürütmüyor. İki ülkenin birlikleri ABD öncülüğündeki koalisyonun tanımladığı bir sınır hattının ikiye ayırdığı bölgede koordinasyon halinde paralel devriye görevleri icra ediyor."

MCGURK KONUŞTU

Terör örgütü PYD'nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) denetimindeki Menbiç'te bu gelişmeler olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de önemli mesajlar verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas'ta gerçekleştirilen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı'nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU İŞ BİRLİĞİ İÇİN MİNNETTARIZ"

McGurk, şu ifadeleri kullandı: "NATO müttefikimiz ve (DEAŞ Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Münbiç (Menbiç) civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç'te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu işbirliği için minnettarız." Genelkurmay Başkanlığı'nca Twitter hesabından önceki gün yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca, Fırat Kalkanı Harekatı alanı ile Menbiç arasında kalan hatta, beşinci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği belirtilmişti.

İLK DEVRİYE 18 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo, 4 Haziran'da Menbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanmasını içerecek bir yol haritasını onaylamıştı. İlk devriye faaliyeti 18 Haziran'da Cerablus ile Menbiç sınır hattındaki Sacur Çayı civarında yapılmıştı.

Kaynak: haberinburada