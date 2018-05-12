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GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! VATANDAŞLAR YEŞİLKÖY'E AKIN ETTİ


Görüntüler İstanbul'dan! Vatandaşlar Yeşilköy'e akın etti
Tarih : 12 Mayıs 2018, 22:00
Puan Ver : Görüntüler İstanbul'dan! Vatandaşlar Yeşilköy'e Akın Etti(10/10)6

Dünyaca ünlü akrobasi uçağı SoloTürk, İstanbul semalarında gösteri uçuşu yaptı. SoloTürk'ün nefes kesen gösterisi izleyenleri kendine hayran bıraktı.

VATANDAŞLAR YEŞİLKÖY'E AKIN ETTİ

Hava Harp Okulu tarafından gerçekleştirilen Genç Kartallar Haftası etkinlikleri kapsamında SoloTürk, İstanbul'da gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyen binlerce SoloTürk hayranı, Hava Harp Okulu'nun Yeşilköy'deki kampüsüne akın etti.

GÖSTERİ İZLEYENLERİ BÜYÜLEDİ

Saatler 19.45'i gösterdiğinde herkesin merakla beklediği SoloTürk, tüm ihtişamıyla İstanbul semalarındaki şovuna başladı. F-16 uçağıyla gerçekleştirilen dünyaca ünlü akrobasi gösterisi, izleyenleri büyüledi.

Bir çok vatandaşın ilk kez izleme imkanı bulduğu SoloTürk gösterisi 10 dakika sürdü. Heyecanla gösteriyi izleyen vatandaşlar, gösteriyi cep telefonlarına kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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