Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!

Görüntüler İstanbul'dan! Kore uçağı, THY uçağına çarptı

GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! KORE UÇAĞI, THY UÇAĞINA ÇARPTI

Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore uçağı THY uçağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle THY uçağının Kuyruğundaki dikey stabileze kırıldı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Görüntüler İstanbul'dan! Kore Uçağı, Thy Uçağına Çarptı(10/10)6

Türk Hava Yolları'nın(THY) Airbus 321 tipi uçağının kuyruğuna Atatürk Havalimanı apronunda manevra halindeki Güney Kore'nin Air Asiana uçağının kanadı çarptı

UÇAĞIN KUYRUĞUNDAKİ DİKEY STABİLEZE KIRILDI

İstanbul-Seul seferini yapacak olan Air Asiana Havayolları'na ait Airbus 330 tipi yolcu uçağının kanadının çarptığı THY uçağının kuyruğu büyük hasar gördü. Çarpma sonucu TC-JMM tescilli THY uçağının kuyruğundaki dikey stabilezesi kırıldı.

KORELİ ŞİRKETİN UÇAĞINDA DA HASAR MEYDANA GELDİ

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Güney Koreli şirketin uçağının kanadında da hasar meydana geldi.

DHMİ İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Görüntüler  İstanbul  Dan  Kore  Uçağı  Thy  Uçağına  Çarptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER