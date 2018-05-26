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Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum
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GÖREVDEN ALINAN CERRAHPAŞA DEKANI İLE İLGİLİ YÖK'TEN İLK YORUM


Görevden alınan Cerrahpaşa Dekanı ile ilgili YÖK'ten ilk yorum
Tarih : 26 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Görevden Alınan Cerrahpaşa Dekanı İle İlgili Yök'ten İlk Yorum(9/10)5

CNN Türk canlı yayınına katılan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulundu.

"ORASI BİR HASTANE BAHÇESİ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaretinin ardından Dekan Alaattin Duran'ın görevden alınması ile ilgili soruyu yanıtlayan Saraç şu ifadeleri kullandı:

Kendisi sevdiğim bir akademisyen. Ancak orası fakülteden öte bir hastane bahçesi ve burada bir siyasi propaganda yapıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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