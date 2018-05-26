CNN Türk canlı yayınına katılan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulundu.

"ORASI BİR HASTANE BAHÇESİ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaretinin ardından Dekan Alaattin Duran'ın görevden alınması ile ilgili soruyu yanıtlayan Saraç şu ifadeleri kullandı:

Kendisi sevdiğim bir akademisyen. Ancak orası fakülteden öte bir hastane bahçesi ve burada bir siyasi propaganda yapıldı.

Kaynak: haberinburada