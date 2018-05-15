GÖRENLERİ ŞOK EDEN KAZA: TAKSİ 30 METREDEN UÇTU!
İstanbul Kağıthane'de yaşanan ilginç trafik kazasında yokuş aşağı kayan taksi, 30 metre yükseklikten aşağı düşerken olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Kağıthane'de park halindeki ticari taksi henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak 30 metrede aşağıya uçtu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşlar büyük şok yaşadı.
ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Kaza, saat 14.00 sıralarında Kağıthane Nurtepe Dargın Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde 34 TKH 24 plakalı taksiyi park eden Ümit Sayılgan, eve girdi. Bir süre sonra park halindeki araç henüz bilinmeyen bir nedenle kayarak 30 metreden apartman boşluğuna düştü. Evden çıkan sürücü aracı göremeyince etrafa bakmaya başladı. Aracın kayarak düştüğünü gören sürücü şoke oldu. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine Seyrantepe itfaiye istasyonuna bağlı ekip sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ekipler, araca müdahale edemeden olay yerinden ayrıldı. Kaza sonucu ise şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
GÖRENLERİ ŞOK ETTİ
Öte yandan, kazayı duyan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaştı kaldı. Bir süre şaşkın bakışlarla araca bakan vatandaşlar, istinat duvarı olmamasından dolayı tepki gösterdi. Aracın sürücüsü Sayılgan, "Aracı park edip eve girdi geldiğim de ise yerinde yoktu. Aşağıya doğru baktığım da aracın kaydığını gördüm. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. Aracın içerisinde değildim, el frenini çekip çekmediği mi hatırlamıyorum. Allah korudu" dedi.
Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekip kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
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