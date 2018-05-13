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Görenleri Hayran Bırakan Tablo! Sokak Kedisi Nazlı, Yavru Kirpilerin Süt Annesi Oldu

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKAN TABLO! SOKAK KEDİSİ NAZLI, YAVRU KİRPİLERİN SÜT ANNESİ OLDU

Antalya'da çöpte bulunan 3 kirpi yavrusunu, barınakta "Nazlı" adlı kedi sahiplenip emzirmeye başladı.

Tarih : 13 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Görenleri Hayran Bırakan Tablo! Sokak Kedisi Nazlı, Yavru Kirpilerin Süt Annesi Oldu(5/10)1

Antalya'nın Kemer ilçesinde çöpte bulunup hayvan bakım evine getirilen 3 kirpi yavrusunu, 'Nazlı' adlı sokak kedisi sahiplendi. Kirpi yavrularının dikenlerinin batmasına aldırış etmeyen kedi, emzirdiği yavruların hayata tutunmasını sağladı.

ÇÖPTE BULUNAN 3 YAVRU KİRPİYİ BAKIM EVİNE GETİRDİLER

Kemer'in Çamyuva Mahallesi'nde 10 Mayıs günü bir çöp konteynerinde gözleri henüz açılmamış 3 kirpi yavrusu bulundu. Kemer Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakım Evi'ne getirilen kirpi yavruları, korumaya alındı. Bakım evinde görevli veteriner hekim Mehbare Seda Aytekin, merkezde bulunan ve yavrulama dönemindeki sokak kedilerini kirpi yavrularına süt anne yapmayı denedi.

TÜM KEDİLER REDDEDERKEN "NAZLI" KEDİ ACIYA RAĞMEN EMZİRDİ

Aytekin'in tek tek denediği kediler yavru kirpileri reddederken, 'Nazlı' adlı kedi, yavruları kabullendi. Daha önce kendi yavrularını bırakan anne kedi, dikenli yapıları nedeniyle acıya da maruz kalmasına rağmen duruma aldırış etmeden yavru kirpileri emzirerek, hayata tutunmalarını sağladı.

"ÇOK ŞANSLIYIZ"

Mehbare Seda Aytekin, vatandaşın çöpte bulduğu kirpi yavrularını merkeze getirdiğini belirterek, "Biz de mevsim itibariyle süt annemizin çok olduğu dönemde neyse ki karşılaştık bu yavrularla. Kendi annelerimizden denedik, tabi bunlar kediydi. Kirpi yok maalesef süt annemiz. Kedilerimizden birkaçı tabii hiç kolay değil, bir kirpiyi emzirmek.

Malum kediler yalamak isterler yavrularını. Dikenleri battığı için birçoğu adapte olamadı. Ama en son 'Nazlı' kızımız sahiplendi. Bu yavruları güzelce emzirmeye başladı. Çok şanslıyız ki; yoksa bizim emzirmemizle kurtulabileceklerini hiç zannetmiyorum" dedi.

"SÜTÜ HALA MEVCUT OLAN BİR ANNEMİZ VARDI"

Nazlı'nın emzirmeyi kestiği kendi yavruları olduğunu aktaran Mehbare Seda Aytekin, "Emzirme dönemi biten kedilerimizi arka bahçemizde barındırmaya devam ediyoruz. Kısırlaştırma operasyonlarını yaptıktan sonra kedi evlerimize salıyoruz. Neyse ki emzirmeyi henüz bitirmiş, ama sütü hala mevcut olan bir annemiz vardı. O da bize yardımcı oldu" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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