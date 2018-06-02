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Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı
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Google şaştı kaldı! Uygunsuz videosunu herkese açık uygulamada paylaştı

GOOGLE ŞAŞTI KALDI! UYGUNSUZ VİDEOSUNU HERKESE AÇIK UYGULAMADA PAYLAŞTI

Tayvan'da yaşayan genç kadın, Google'ın Haritalar özelliğinde bulunan konuma video ekleme özelliğini kullanarak, göğüslerini açtığı uygunsuz içeriği miyarlarca kullanıcı ile paylaşmayı başardı.

Tarih : 02 Haziran 2018, 15:10
Puan Ver : Google Şaştı Kaldı! Uygunsuz Videosunu Herkese Açık Uygulamada Paylaştı(8/10)4

Tayvan'ın Pingtung şehrinde yaşayan bir kadın, Google'ı kandırmayı başardı. Google'ın Haritalar özelliğini kullanarak çıplak videosunu sisteme yüklemeyi başaran kadın aynı zamanda büyük bir skandalın da patlak vermesine sebep oldu.

KÖYÜN FOTOĞRAFLARINA ÇIPLAK VİDEOSUNU EKLEDİ

Google Haritalar, kullanıcıların bulundukları yerleri kendi fotoğraflarıy ve videolarıyla etiketlemelerine olanak tanıyor. Tayvan'da yaşayan bir kadın ise bir köyü fotoğraflarla etiketlerken göğsünün videosunu koydu. Kimliği bilinmeyen kadın böylece, milyarlarca kullanıcıya açık olan uygulamaya uygunsuz bir görüntü sokmayı başaran ilk kişi oldu.

NASIL BAŞARDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Google, adı açıklanmayan kadının cinsel içeriği engelleyen filtreyi nasıl atlatabildiğini araştırıyor. Güvenlik önlemlerini geçen kadın yüzünden zor anlar yaşayan Google, özellikleri güçlendirmek için çalıştığını söyledi.

Görüntünün, bu ayın başlarında kırsal alana göz gezdirirken bir çiftçi tarafından tesadüfen fark edildiği açıklandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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