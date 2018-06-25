GONCA VUSLATERİ'NİN SEÇİM İSYANI! SİYASET YAPAN ARKADAŞLARINI SİLDİ
24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medyada sürekli seçimle alakalı paylaşımlar gören oyuncu Gonca Vuslateri isyan etti. Oyuncu paylaşım yapan bazı arkadaşlarını da takipten çıktı.
Dün gerçekleşen seçimin ardından sosyal medya hesabında sonuçlarla ilgili paylaşım görmek istemediğini belirten Gonca Vuslateri Instagram hesabından isyan etti.
"TAKİPLERİNİZDEN ÇIKTIM"
Seçim paylaşımlarındna rahatsız olan oyuncu şunları söyledi: "Kimsenin siyasi paylaşımını görmek zorunda değilim. Ben saygı duyup yapmıyorsam, sizden de yorumlarınızı özel hayatlarınız gibi kendinize saklamanızı rica ederim. Takiplerinizden çıktım. Arkadaşlığımız bakidir.
O sohbeti sıcak kalbi iki göz odalı evimde yeriniz daima vardır. Ama bu tarz özel konularda fikir ayrılıklarına saygı duyulmuyor ne yazık. Ben hiç paylaşım yapmadıysam aynı hukuki saygıyı da beklerim. Gergin bir seçim sonrası her farklı parti insanından gergin şeyler okumak zorunda değilim sevgilerimle…"
Kaynak: haberinburada
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