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Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor

GOMİS'TEN VALBUENA'YA: FATİH HOCA SENİ ÇOK BEĞENİYOR

Marsilya'nın Avrupa Ligi finalini izleyen Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçeli Valbuena'ya "Fatih hoca seni çok beğeniyor. Eğer takımdan ayrılırsan bize gel." dedi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 11:20
Puan Ver : Gomis'ten Valbuena'ya: Fatih Hoca Seni Çok Beğeniyor(6/10)2

Sezonun sona ermesinin ardından tüm takımlar yeni sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Galatasaray'da pek fazla gündeme yansımayan bir gelişmenin olduğu bildirildi. Galatasaray'ın golcüsü Gomis, yakın arkadaşı olan Valbuena'ya Galatasaray'ın kapılarının kendisine açık olduğu mesajını iletti.

AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI: BİZE GEL

A.Madrid ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi finalini İstanbul'da yan yana izleyen Bafetimbi Gomis ile Mathieu Valbuena arasındaki konuşmada Gomis'in, ağzındaki baklayı çıkardığı ve Terim'in mesajını ilettiği öğrenildi.

"FATİH HOCA SENİ BEĞENİYOR"

Gomis'in Valbuena'ya "Bazı sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Eğer Fenerbahçe'den kendin ayrılırsan Fatih Terim'in seni çok beğendiğini sana sıcak baktığını söylemek isterim" dedi.

VALBUENA RENK VERMEDİ

Valbuena'nın ise Gomis'in bu sözlerine karşı fazla renk vermediği ve gülümsemekle yetindiği belirtildi. Valbuena'nın, Kocaman'ın takımda kalması durumunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediği de iddia ediliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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