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Gomis'in penaltı kaçırmaya devam ediyor

GOMİS'İN PENALTI KAÇIRMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Akhisarspor maçında penaltı atışından yararlanamadı. Yıldız futbolcu geçen hafta Beşiktaş maçında da penaltı kaçırmıştı.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : Gomis'in Penaltı Kaçırmaya Devam Ediyor(9/10)5

Galatasaray, geçen haftaki Beşiktaş derbisinin ardından Akhisarspor maçında penaltı kaçırdı. Gomis, bu sezon daha öncede Konyaspor karşılaşmasında kaçırmıştı.

PENALTI KAÇIRAN GOMIS BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarpor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90. dakikasında sarı-kırmızılılar Linnes'in ceza sahası içinde düşürülmesinden ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Fransız golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya attı. Yıldız futbolcu, penaltıyı kaçırdığı gördükten sonra büyük üzüntü yaşadı.

Gomis, geçen hafta Türk Telekom Stadyumu'ndaki Beşiktaş derbisi ve içerideki Konyaspor maçında penaltı atışından yararlanamamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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