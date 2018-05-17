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Gomis ve Valbuena'ya şok! Tarihi maçları televizyondan izleyecekler

GOMİS VE VALBUENA'YA ŞOK! TARİHİ MAÇLARI TELEVİZYONDAN İZLEYECEKLER

Fransa Milli Futbol Takımının, Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Ligde attığı 26 golle dikkatleri çeken Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'de forma giyen Valbuena'ya kadroya alınmadı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Gomis Ve Valbuena'ya Şok! Tarihi Maçları Televizyondan İzleyecekler(5/10)1

Fransa Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek nihai kadrosu açıklandı. Teknik direktör Didier Deschamp, Rusya'nın 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'nda oynayacak 23 kişilik kadrosunu belirledi.

GOMIS VE VALBUENA YOK

Kadroda Galatasaray'da forma giyen ve 26 gol atarak çok formda bir sezon geçiren Bafetimbi Gomis ve Fenerbahçe'de forma giyen Mathieu Valbuena dahil edilmedi.

KADROYA ALINMAYAN DİĞER ÖNEMLİ YILDIZLAR:

Karim Benzema, Dimitri Payet , Anthony Martial, Alexandre Lacazette, Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Andre-Pierre Gignac, Adrien Rabiot, Aymeric Laporte

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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