GOMİS VE VALBUENA, UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNİ BİRLİKTE İZLEDİ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Fransız yıldızları Bafetimbi Gomis ve Mathieu Valbuena Avrupa Ligi finalini birlikte izledi.
Galatasaray'ın forveti Bafetimbi Gomis, Marsilya-Atletico Madrid finalinde Mathieu Valbuena ile bir araya geldi.
İKİSİDE MARSİLYA FORMASI GİYDİ
Marsilya forması giyen Fransız yıldızlar kupa finalinde eski takımlarına destek verdiler.
Bafetimbi Gomis'in evinde finali izleyen yıldızlar, UEFA Avrupa Ligi finalinde Atletico Madrid'in Marsilya'yı 3-0 yenmesiyle hayal kırıklığı yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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