GOLLÜ GEÇEN JAPONYA-SENEGAL MAÇINDA KAZANAN ÇIKMADI
2018 Dünya Kupası H Gurubu maçında Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda ilk maçlarını kazanan ve birbirlerine rakip olan Japonya ile Senegal, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaştı. Mücadele büyük bir rekabete ev sahipliği yaparken kazanan çıkmadı ve maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
SON SÖZÜ HONDA SÖYLEDİ
Senegal'in gollerini 12. dakikada Sadio Mane ve 71'de Moussa Wague kaydetti. Japonya'da ise golleri 34'te Inui ve 78. dakikada Honda attı.
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Nagatomo mücadelede 90 dakika forma giydi.
Alınan bu sonuçla grupta her iki ekip de 4'er puana sahip oldu.
Kaynak: haberinburada
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