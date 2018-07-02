Kilis'te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette boğuldu. Çırpınan kızları kurtarmak isteyen yaşlı adam da boğularak hayatını kaybetti.

Kilis'te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

GÖLETE GİREN GENÇ KIZLAR YÜZERKEN ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu.

3 KİŞİNİN CENAZESİ SUDAN ÇIKARILDI

Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada