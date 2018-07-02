Rus Taraftarların Çeyrek Final Coşkusu Sokaklara Taştı
Telefonunda Cinsel İçerikli Filmler Bulunan Öğretmen Meslekten Atıldı!
İş Adamının Çekmecede Unuttuğu 20 Bin Ytl'yi 12 Yıl Sonra Eşi Buldu
Gölette Çırpınan Genç Kızları Kurtarmak İçin Suya Atladı, Sonrası Facia
Merkel, Hükümet Kriziyle Karşı Karşıya! İçişleri Bakanı İstifa Etti
Zengin Tüccarın 11 Yaşındaki Kızla Evlenmesi Ülkede İnfial Yarattı
Dünya Kupasından Elenen İspanya'da Bir Devir Kapandı
Abd, Türkiye'deki Üslerine Yeni Nesil Nükleer Bomba Yollayacak
Gürültü Yapıyor Diye Komşusunun Eşeğine Saçma Yağdırdı
Dünya Kupası Çeyrek Finalinde Rusya'nın Rakibi Hırvatlar Oldu
Chp'li Vekilden Erdoğan'a Kyk Borçları İçin Af Çağrısı: Binlerce Genç Bunu Ödeyemez
Genç Anne, Yeni Tanıştığı Yabancı İle İlişkiye Girerken Öldü
Hadise'den Konserinde Kadın Hayranlarına Tavsiye: Kendinizi Ezdirmeyin
Dışişleri, Mehmetçik'in Ne Zaman Afrin'den Çekileceğini Açıkladı
Abd Yatırım Bankası'ndan Çarpıcı Dolar Tahmini: 5 Seviyesini Aşacak
Fetö'nün Altın Çocuğu Cezaevinde Ölü Bulundu
Bbp, İki Suça İdam Cezası Öngören Yasa Teklifi Hazırlıyor
Hatay'da Ormanlık Alanda Kaybolan 6 Yaşındaki Ufuk'u Arama Çalışması Başlatıldı
Rusya'da, Emeklilik Yaşını Yükselten Yasa Tasarısını Protesto Etmek İçin Halk Sokaklara Döküldü
Galatasaray Hazırlıklarına Çift İdmanla Devam Etti

Gölette çırpınan genç kızları kurtarmak için suya atladı, sonrası facia

GÖLETTE ÇIRPINAN GENÇ KIZLARI KURTARMAK İÇİN SUYA ATLADI, SONRASI FACİA

Kilis'te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette boğuldu. Çırpınan kızları kurtarmak isteyen yaşlı adam da boğularak hayatını kaybetti.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 01:40
Puan Ver : Gölette Çırpınan Genç Kızları Kurtarmak İçin Suya Atladı, Sonrası Facia(7/10)3

Kilis'te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti.

GÖLETE GİREN GENÇ KIZLAR YÜZERKEN ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.

ÇOCUKLARI KURTARMAK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu.

3 KİŞİNİN CENAZESİ SUDAN ÇIKARILDI

Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gölette  Çırpınan  Genç  Kızları  Kurtarmak  İçin  Suya  Atladı  Sonrası  Facia    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER