GOLCÜ FUTBOLCU WEBO, GAZİŞEHİR GAZİANTEP'E VEDA ETTİ
Bir dönem Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'de de forma giyen Pierre Webo, geçen sezon forma giydiği Gazişehir Gaziantep'e veda etti.
2017-2018 futbol sezonunu Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te geçiren Pierre Webo, eski kulübüne veda ederken, kendini iyi hissettiğini ve goller atmaya devam edeceğini bildirdi.
Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk günden bu yana Gaziantep'te çok güzel günler geçirdiğini dile getirdi.
"SONSUZA DEK KALBİMDE KALACAK"
Böylesine büyük bir projenin parçası olma fırsatını kendisine veren kulüp başkanına, aile ortamında kendisini karşılayan takım arkadaşlarına ve Gaziantep halkına teşekkür eden Webo, şu görüşlere yer verdi:
"Tribünde adımı haykıran Gaziantep sevdalıları, sizin için sahada olma fırsatı bulduğum her an benim için çok kıymetliydi. Ama şimdi size veda etme vaktim geldi. Kendimi hala çok iyi hissediyorum ve yüksek bir motivasyonla üst düzey futbol oynamaya ve goller atmaya devam edeceğim. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüne Süper Lig yolunda başarılar diliyorum. Mesafelerin bir önemi yok, yaşadığımız heyecan ve paylaştığımız sevgi sonsuza dek kalbimde kalacak."
Kaynak: haberinburada
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