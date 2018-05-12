Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

Gol düellosunda kazanan Erzurumspor! VAR sistemi ilk kez kullanıldı

GOL DÜELLOSUNDA KAZANAN ERZURUMSPOR! VAR SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILDI

Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-3 mağlup etti. 65. dakikada Nobre'nin attığı golde penaltı kararı VAR sistemi ile verildi.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 00:10
Puan Ver : Gol Düellosunda Kazanan Erzurumspor! Var Sistemi İlk Kez Kullanıldı(5/10)1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig play-off karşılaşmasında Ümraniyespor'u evinde 4-3 mağlup etti.

NOBRE'NİN PENALTI GOLÜ VAR SİSTEMİ İLE VERİLDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 11. dakikada Erhan Çelenk, 27. dakikada Taylan Antalyalı, 65. ve 68. dakikada Mert Nobre'den geldi. Konuk ekipte ise Jean-Armel Drole (2) ve İbrahim Akdağ'ın golleri galibiyet için yeterli olmadı.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ VAR SİSTEMİ UYGULANDI

Dakikalar 64'e geldiğinde ise Türkiye'de bir ilk yaşandı. Ceza sahasının solunda gelişen pozisyonda Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular, hakeme penaltı itirazları yaptı. Hakem Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Uygulaması'na başvurdu ve Türkiye'de ilk kez VAR sistemi uygulandı. Arda Kardeşler, pozisyonu izledikten sonra ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Mert Nobre, hata yapmadı ve takımını yeniden öne geçirdi.

NOBRE, KENDİSİNİN 2. TAKIMININ 4. GOLÜNÜ ATTI

Mücadelede 68. dakika oynanırken Nobre, kendisinin 2. takımının 4. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, gol sayısını 12'ye yükseltti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gol  Düellosunda  Kazanan  Erzurumspor  Var  Sistemi  İlk  Kez  Kullanıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER