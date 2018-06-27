Asistanı ve bir arkadaşıyla kordon boyunca AVM'yi dolaşan Gökhan Töre'nin, Vadistanbul evleri ve ofisleri ile ilgili bilgiler aldığı görüldü. Milli futbolcu, Atasay'ın mağaza müdürü Yakup Tayarer'le objektiflere poz verdikten sonra, "Yakup beni 1 milyon'dan etti" diyerek, yaptığı dudak uçuklatan alışverişi şakayla karışık açıkladı.

MÜCEVHERLERİ İNCELEDİ

Detaylı bilgi vermekten kaçınan Töre, daha sonra mücevherleri inceleyerek dostlarıyla sohbet etti. Alışveriş sonrasında ünlü giyim markalarına giriş yaparak tarzını yansıtan alışverişler yapan futbolcu, aracıyla Vadistanbul AVM'den ayrıldı.

Kaynak: haberinburada