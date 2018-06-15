GÖKDENİZ KARADENİZ'E BÜYÜK ONUR!
Rubin Kazan'da futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzes'ne kaldırıldı.
Rusya'nın Rubin Kazan takımında futbola veda eden Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması da Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı.
"SONSUZ TEŞEKKÜRLER"
Gökdeniz Karadeniz Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "10 yıldır gururla sırtımda taşıdığım 61 numaralı Rubin Kazan formam bugün Tataristan Cumhuriyeti Ulusal Müzesi'ne kaldırıldı. Futbol hayatım boyunca kazandığım ödüller de Dünya Kupası boyunca orada sergilenecek. Beni bu şerefe layık gören ve liyakat nişanı veren Sayın Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnikhanov'a sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.
Geçen ay aktif futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti tarafından liyakat nişanına layık görülmüştü.
61 NUMARALI FORMA RUBİN KAZAN TARAFINDAN DA EMEKLİYE AYRILMIŞYI
Daha önce de 38 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz'in 61 numaralı forması Rubin Kazan Kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.
Kariyerine Trabzonspor'da başlayan Gökdeniz Karadeniz, 2008'de Rubin Kazan'a transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
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