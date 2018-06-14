GÖKDELENE TIRMANAN RAKUN, SOSYAL MEDYANIN YILDIZI OLDU
ABD'de Minnesota eyaletinin St Paul kentinde bulunan bir gökdelene tırmanan rakun, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Pazartesi günü 23 katlı UBS binasına tırmanmaya başlayan rakunun yere düşmesini önlemek için yerel medya ve yetkililer seferber oldu. Rakun yakındaki daha alçak bir binadan işçiler tarafından uzaklaştırıldıktan sonra kentin en yüksek yapılarından UBS binasına tırmanmaya başladı.
DÜNYA CANLI İZLEDİ
Yerel radyo kanalı MPR News olayı haberleştirdiğinden beri tüm dünya sosyal medya üzerinden rakunun gökdelene tırmanışını izledi.
2 GÜN KATLAR ARASINDA GEZDİ
Yetkililer rakunu kurtarmak için çatıda kapanlarla bekliyordu. Rakun iki gündür binanın katları arasında geziyor, yorulduğunda da pencerelerin önünde uyuyordu. Rakun bugün çatıya çıkmayı başardı.
TWİTTER'I SALLADI
Rakun için Twitter hesabı ve etiket de açıldı. Rakunun tırmanışını pek çok kişi sokaktan izledi.
MPR radyo kanalında çalışan gazeteci Tim Nelson rakunun macerasını an be an Twitter üzerinden yayınladı.
Kimi girişimciler ise rakunun tırmanışından esinlenerek tişört satışına başladı.
Kaynak: haberinburada
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