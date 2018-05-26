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Gökçek'ten İlginç Çıkış: Türkiye'yi Küme Düşürülen Futbol Takımına Benzetti

GÖKÇEK'TEN İLGİNÇ ÇIKIŞ: TÜRKİYE'Yİ KÜME DÜŞÜRÜLEN FUTBOL TAKIMINA BENZETTİ

Dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili bir yorum da Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek Twitter'da, Türkiye'yi büyük başarılarına rağmen küme düşürülen bir futbol takımına benzetti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Gökçek'ten İlginç Çıkış: Türkiye'yi Küme Düşürülen Futbol Takımına Benzetti(10/10)6

Dolar kurundaki dalgalanmayla ilgili bir yorum da Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. Gökçek Twitter'dan yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı dalgalı ekonomik gündemi ima yoluyla dış güçlere bağladı.

DOLAR KURUNDAKİ DALGALANMAYI GLOBAL TAHKİM KURULUNA BENZETTİ

Türkiye'yi futbol takımına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da o takımın başarılı teknik direktörüne, dolar kurundaki dalgalanmayı da global tahkim kuruluna benzeten Gökçek, şunları yazdı:

"BAŞA BELA OLACAK, TAKIMIN EKONOMİK DURUMU İYİ DEĞİL DEYİP KÜME DÜŞÜRMÜŞLER"

"Birisi yeni takım kurmuş, adamın takımı a takımını yenmiş, b takımına 5 atmış, c takımını darmadağın etmiş, avaraj mükemmel, puan harika, teknik direktör süper, tahkim kurulu toplanmış, bu takım başa bela olacak, takımın ekonomik durumu iyi değil deyip küme düşürmüşler"

"GLOBAL TAHKİM KURULU TOPLANMIŞ: DOLARI YÜKSELTİN"

Türkiye, turizm rekor kırıyor, işsizlik azalmış, istihdam çoğalmış, ihracat artmış, büyüme de dünya üçüncüsü. Teknik direktör dünyaya meydan okuyor. Global tahkim kurulu toplanmış: Doları yükseltin, takımı küme düşürün. Bu tahkim kurulunda kesin bi pu.....k var. Yalan mı?

İşte Gökçek'in Tweet'leri:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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