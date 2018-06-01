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Gökçek, Gezi Parkı Eylemcisine Tazminat Ödeyecek
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gökçek, gezi parkı eylemcisine tazminat ödeyecek

GÖKÇEK, GEZİ PARKI EYLEMCİSİNE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okuyan eylemciye bin TL tazminat ödeyecek.

Tarih : 01 Haziran 2018, 21:00
Puan Ver : Gökçek, Gezi Parkı Eylemcisine Tazminat Ödeyecek(10/10)11


Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gezi Parkı eylemlerinde polise karşı kitap okumasıyla 'Gezi'nin kitap okuyan adamı' olarak bilinen Hasan Hüseyin Karabulut'a bin TL tazminat ödeyecek.



KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRDIĞI GEREKÇESİYLE DAVA AÇTI



Ankara'daki bir terör saldırısının ardından Karabulut'un yaptığı paylaşıma Gökçek, "İşler güçleri provakasyon... Nerde istismar edilecek bir olay var adam orada... Yuh ulan sana" diye tepki göstermişti. Gökçek söz konusu paylaşımının altına Karabulut'un gezideki fotoğrafını koymuştu. Karabulut, Gökçek'e,'Kişilik haklarına saldırdığı' gerekçesiyle 2 bin 500 TL tazminat davası açmıştı.



GÖKÇEK'İN AVUKATI "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada Karabulut'un avukatı Eren Can, müvekkilinin kişilik haklarının zedelendiğini, bu nedenle de davanın kabul edilmesini istedi. Gökçek'in avukatı ise, müvekkilinin A Haber ve Sabah Gazetesi'nde yayınlanan haberlerden sonra davaya konu paylaşımı yaptığını, bu durumunda ifade özgürlüğü kapsamında kaldığını savundu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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