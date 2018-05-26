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Göçük altında kalan işçi can verdi

GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ CAN VERDİ

İstanbul Çekmeköy'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Göçük Altında Kalan İşçi Can Verdi(6/10)2

Çekmeköy'de İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı çalışması yapılan sokakta göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

1 İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Alemdağ Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda İSKİ'nin yağmur ve atık su kanalı ile dere ıslahı çalışmalarında işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldi. 47 yaşındaki Bekir Asılı, toprak altında kaldı. İşçiler bir yandan göçük altında kalan arkadaşını kurtarmaya çalışırken bir yandan da itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu göçük altında kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan ağır yaralı işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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