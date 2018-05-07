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Gizemli komşudan şaşırtan not: 'Koca göğüslerini görmek zorunda mıyız'

GİZEMLİ KOMŞUDAN ŞAŞIRTAN NOT: 'KOCA GÖĞÜSLERİNİ GÖRMEK ZORUNDA MIYIZ'

Komşularının genç çiftin kapısının önüne bıraktığı not ülkede gündem oldu. Çift, çıplakken perdelerini kapalı tutmalarını isteyen komşularına "bizi gözetlemeyi bırakın" şeklinde cevap verdi.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Gizemli Komşudan Şaşırtan Not: 'koca Göğüslerini Görmek Zorunda Mıyız'(6/10)2

İngiltere'nin New Castle şehrinde yaşayan 33 yaşındaki Karin Stone ve kocası 34 yaşındaki Jay, kapılarının önünde buldukları not ile büyük bir şok yaşadı.

KAPILARINA NOT ASTILAR

Evlerine girerken buldukları notta, "Giyinirken ya da soyunurken jaluziyi kapatabilir misiniz, büyük göğüslerinizi ve küçük cinsel organınızı görmekten bıktık. Bu uygunsuz durumu şikayet edeceğiz. -Komşularınız" yazıyordu.

Bu durumda rahatsız olan çift hem şaşırdıklarını hem de kendilerini tehdit altında hissettiklerini söyledi.

"BİZİ GÖZETLEMEYİ BIRAKIN"

Bunun üzerine komşularına bir not ile cevap veren çift, "Pencerelerinizcen bizi gözetlemeyi bırakın" yazdı.

YAŞLI KOMŞU BAŞ ŞÜPHELİ

Kapımızı çalmış olsalardı üzgün olduğumuzu söyler özür dilerdik diyen Karin, bunun bu şekilde ifade edilmesini oldukça kaba bulduklarını söylüyor. Kocamı tanımlama şekilleri çok acımasızca diyen kadın, durumun aynı zamanda komik de olduğunu ve buna nasıl cüret ettiklerine inanamadığını da sözlerine ekliyor.

El yazısından notu yazanın yaşlı biri olduğunu tahmin ettiklerini ifade eden çift, bu durum ile sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerini söylüyor.







 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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